نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يتعادل مع ميت خلف استعدادًا للنجوم بالقسم الثاني في المقال التالي
لعب ميت خلف الشوط الأول، بكلاً من، مصطفي مدحت شيكو والسيد العجوز وهاني شاكر وأحمد فليكس ومصطفي عادل ومحمود مرسي وعصام شحاته وأحمد أوسا ومحمد تريكة وبوجي ومحمد مهدي ريعو، وشارك في الشوط الثاني، أحمد شعبان ويوسف هاني وصابر محمد وعبد الرزاق دانيية وحسام حسن ومحمد غازي ومحمد محروس.
سجل محمد عزت هدف التقدم للجمهورية في الشوط الأول، ونجح اللاعب محمد حسين تريكه، في إحراز هدف التعادل لميت خلف، بالشوط الثاني.
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