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جمهورية شبين يتعادل مع ميت خلف استعدادًا للنجوم بالقسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يتعادل مع ميت خلف استعدادًا للنجوم بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، على ملعبه، فريق ميت خلف، بهدف لكل منهما، في المواجهة الودية التي أقيمت اليوم الخميس، في إطار استعدادات الجمهورية، للقاء فريق نجوم المستقبل، المقرر له الأحد 21 سبتمبر الحالي، بالقسم الثاني.

لعب ميت خلف الشوط الأول، بكلاً من، مصطفي مدحت شيكو والسيد العجوز وهاني شاكر وأحمد فليكس ومصطفي عادل ومحمود مرسي وعصام شحاته وأحمد أوسا ومحمد تريكة وبوجي ومحمد مهدي ريعو، وشارك في الشوط الثاني، أحمد شعبان ويوسف هاني وصابر محمد وعبد الرزاق دانيية وحسام حسن ومحمد غازي ومحمد محروس.

سجل محمد عزت هدف التقدم للجمهورية في الشوط الأول، ونجح اللاعب محمد حسين تريكه، في إحراز هدف التعادل لميت خلف، بالشوط الثاني.

وسبق للجمهورية، التعادل مؤخرا مع كوكاكولا، بهدف لمثله، والفوز على أبو قير، بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر أن يلعب الفريق المنوفي، مع فريق المطاحن، يوم الإثنين المقبل، في المباراة الودية الأخيرة، قبل لقاء النجوم بالقسم الثاني.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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