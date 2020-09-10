بأي ثمن.. ريال مدريد يقول كلمته ويحدد مصير نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن رحيل النجم الويلزي جاريث بيل يعتبر هدف ريال مدريد الإسباني الرئيسي قبل إغلاق سوق الإنتقالات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأن النجم الويلزي أصبح خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني.
وأكدت صحيفة تيلجراف البريطانية أن ريال مدريد على إستعداد لدفع 50% من راتب جاريث بيل من أجل تسهيل عملية رحيله عن صفوف الملكي في الموسم المقبل.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن عودة النجم الويلزي إلى الدوري الإنجليزي هي الوجهة الأقرب له خاصة في ظل اهتمام كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين بالحصول على خدماته في الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يرغب في التخلص من جاريث بيل بأي ثمن بسبب راتبه البالغ 14 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى عدم الإعتماد عليه من قبل المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.
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