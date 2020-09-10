نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي بيراميدز سبورت في مفاوضات جادة مع واحد من أهداف النادي الأهلي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتوقيع مع كريم طارق لاعب بتروجت المعار إلى صفوف طلائع الجيش، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

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ويعد طارق واحد من الأهداف التي يسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في الظفر بخدماته الفنية بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق العسكري، بالموسم الحالي.

وأبدى الفريق السماوي أيضًا رغبته في التوقيع مع اللاعب، وتدعيم صفوفه وخطفه من أنياب النادي الأهلي، بعدما تعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق السابق.

وأعلن بيراميدز، عن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لمدة 5 مواسم مقبلة بالانتقالات الحالية.