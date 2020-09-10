نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرجاء يفوز على أبو قير في مباراة مثيرة وديًا في المقال التالي
تقدم الرجاء بهدف في الشوط الأول، سجله اللاعب طارق سالم، وفي الشوط الثاني، أضاف خالد أبو زياده، الهدف الثاني، ثم أضاف زميله محمد رزق، الهدف الثالث، ثم سجل أبو قير هدفين ليخرج اللقاء بفوز محاربي الصحراء 3-2.
ومن المقرر أن يلتقي الرجاء، في المباراة الودية الأخيرة، مع أحد فرق الدوري الممتاز، قبل مواجهة فريق غزل المحلة، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، بالقسم الثاني، بينما سيلعب أبو قير مع الحمام، بالجولة ذاتها.
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