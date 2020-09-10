FIFA21.. تقييم جديد لـ محمد صلاح يجعله ضمن أفضل 10 لاعبين

كشفت لعبة كرة القدم "فيفا" والمقدمة من قبل شركة EA Sports، عن بطاقة hgk[l المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في نسختها الجديدة ، والتي ستصدر يوم 6 أكتوبر المُقبل. وجاء أعلى 10 لاعبين في FIFA21. 1- الأرجنتينى ليونيل ميسى برشلونة 93 2- البرتغالى كريستيانو رونالدو يوفنتوس 92 3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ 91 4- البلجيكى كيفن دى بروين مان سيتى 91 Advertisements 5- البرازيلى نيمار باريس سان جيرمان 91 6- الحارس السلوفينى يان أوبلاك أتلتيكو مدريد 91 7- الهولندى فيرجيل فان دايك ليفربول 90 8- المصرى محمد صلاح ليفربول 90 9- الفرنسى كيليان مبابى باريس سان جيرمان 90 10- السنغالى ساديو مانى ليفربول 90

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