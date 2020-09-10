الزمالك ضد سموحة .. التعادل السلبي يسيطر على اللقاء بعد مرور ربع ساعة

سيطر التعادل السلبي على لقاء الزمالك وسموحة بعد مرور 15 دقيقة في المباراة المقامة على ملعب استاد برج العرب فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بحصول الزمالك على ركلة حرة بعد لمس محمد كوفى الكرة بيده أرسلها طارق حامد سددها اسامة فيصل برأسه ويتصدى لها الهانى سليمان حارس سموحة بسهولة.

واحتسب فى الدقيقة الثانية الدولى محمود البنا حكم اللقاء خطأ لصالح إمام عاشور بعد تعرضه للدفع من قبل حسام حسن لاعب سموحة وحاول مصطفى فتحى ارسال كرة فى العمق داخل منطقة الجزاء إلا أن الترهونى لاعب سموحة أبعدها الى منتصف الملعب.

وسدد أسامة فيصل كرة أرسلها إليه عبدالله جمعة عرضية يمسك بها الهانى سليمان حارس سموحة فى الدقيقة الرابعة وراوغ الترهونى مدافع الزمالك ومرر كرة عرضية أبعدها محمد ابوجبل فى الدقيقة الخامسة الى ضربة ركنية.

وتعرض عبدالله جمعة للإصابة بعد التدخل مع لاعب سموحة فى الدقيقة الثامنة واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح رجب نبيل بعد ارتكاب امام عاشور خطأ ضده فى الدقيقة التاسعة.

وأعلن الفرنسي كارتيرون عن تشكيل الفارس الأبيض وجاء كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبوجبل وفى خط الدفاع إمام عاشور ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة وفى خط الوسط طارق حامد وإسلام جابر ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وكاسونجو وفى خط الهجوم أسامة فيصل.

فيما استعان احمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة بتشكيلة ضمت كلا من : الهاني سليمان ورجب نبيل وحليمو واحمد جمال ومحمد التراهوني ومحمد كوفي وشريف رضا وديريك نيسمامبي وناصر ماهر وحسام حسن ومحمد طلعت.