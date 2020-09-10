وحشتنا ضحكتك يا أخويا.. كهربا يساند مؤمن زكريا برسالة مُبكية | شاهد

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي صورة له مع صديقه بالفريق مؤمن زكريا بعد تكريمه من النادي الأهلي دعما له بعد مرضه. وعلق مؤمن زكريا على الصورة قائلا: "وحشتنا ضحكتك يا اخويا". واحتفل لاعبو النادي الأهلي بزيارة مؤمن زكريا للقلعة الحمراء اليوم، الخميس. وأحضر لاعبو الأهلي "تورتة" كبيرة تحمل صورة مؤمن زكريا داخل غرفة ملابس الفريق بالجزيرة، وقاموا بتقليد احتفال اللاعب الشهير. وتوقف مؤمن زكريا عن لعب كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات. وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي أنهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد أن حصل علي موافقة وزارة الشباب والرياضة. وخاض الأهلي صباح اليوم، الخميس، مرانه الأخير باستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر إلي الإسكندرية في معسكر يمتد 5 أيام حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي غدًا ثم الإتحاد السكندري الاثنين المقبل.

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