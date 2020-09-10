بقدم طاهر محمد طاهر .. المقاولون العرب يخطف فوزا غاليا على حرس الحدود 3-2 في الدوري

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ثلاث نقاط غالية بالفوز على ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى إطار مباريات الاسبوع الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف الأول التونسي سيف الدين الجزيري بعد تمريرة رائعة من عبد الوهاب إسماعيل إلى التونسي الجزيري الذي انفرد بالحارس أحمد السعدني، ومن ثم سدد الكرة في الشباك على يسار حارس الحدود.

فيما جاء هدف التعديل للحدود عن طريق حسن مجدي بعد تمريرة طولية أكثر من رائعة من مصطفى جمال متوسط ميدان حرس الحدود لتصل إلى حسن مجدي يمين منطقة الجزاء، ومن ثم استلم اللاعب الكرة بالقدم اليمنى وسدد كرة على الطائر بالقدم اليسرى قوية على يسار محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وفي الدقيقة 47 سجل محمد عصام الهدف الثاني بطريقة رائعة من داخل منطقة جزاء حرس الحدود.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني في مباراة هجومية من الفريقين لحصد نقاط المباراة. Advertisements وفي الدقيقة 60 استغل حرس الحدود هجمة مرتدة انفرد بها جريندو وسدد لكن تصدى محمود أبو السعود ببراعة ليمررها جريندو إلى أحمد شرويدة الذي أهدر فرصة التعادل بغرابة شديدة. وحاول المقاولون تعزيز الفوز بتسديدة صاروخية من محمد سالم في الدقيقة 68 لكن العارضة أنقذت الحدود من الهدف الثالث. وبعد أقل من دقيقتين نجح الحدود في إدراك التعادل عن طريق البديل توني جوميز. وحسم طاهر محمد طاهر الفوز للمقاولون في الدقيقة 94 بتسديدة صاروخية على يسار أحمد السعدني حارس مرمى الحدود.

وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 47 نقطة في المركز الثالث متفوقا على بيراميدز بنقطتين ، أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 26 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع عشر.