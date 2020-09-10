حقق فريق أسوان الفوز علي منافسه الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب السلام "استاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة ال26 من بطولة الدورى الممتاز. وجاء هدف أسوان الأول عن طريق محمد اسماعيل في الدقيقة 10 من عمر المباراة ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 56 من زمن اللقاء. ودخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر الدفاع: علاء سلامة - محمد بازوكا - محمود البدري - أحمد شديد قناوي Advertisements الوسط: محمد عادل - إبراهيم عبد الخالق - غنام محمد الهجوم: محمد فييرا - أمادو نياس - محمد رجب وجاء تشكيل اسوان لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي : مسعد عوض - محمود نعيم - إبراهيم القاضي - محمد جابر - طارق أبوالعز - هيثم الفيل - محمد اسماعيل - احمد عامر - محمد المرسي - ابراهيم جلال - كريم الطيب بهذه النتيجة يصعد فريق اسوان الي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بينما توقف فريق الإنتاج الحربي عند المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدورى المصري.. أسوان يعبر الإنتاج الحربي بهدفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.