عماد النحاس يبدي رغبته في ضم مدافع الزمالك الموسم المقبل

أبدى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، اهتمامه بمعرفة موقف محمد عبد السلام، مدافع نادي الزمالك، لبحث إمكانية ضمه في الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد مصدر داخل ذئاب الجبل أن عماد النحاس المدير الفني للفريق يرغب في ضم مدافع منتخب مصر الأولمبي بالموسم المقبل، ويضع لاعب الزمالك ضمن المرشحين.

ولا يشارك محمد عبدالسلام مدافع الزمالك والمنتخب الأولمبي بصفة أساسية مع القلعة البيضاء، وهناك أنباء تتردد عن إمكانية رحيله.

ومن المتوقع أن يبدى اللاعب موافقته بحثا عن المشاركة لضمان التواجد مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام المقبل.

ويسود اتجاه داخل جهاز الكرة بالمقاولون، لفتح باب المفاوضات مع الزمالك في الفترة المقبلة، لبحث إمكانية حسم الصفقة.