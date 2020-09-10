عبد الله جمعة يمرر.. وكاسونجو يسجل هدف الزمالك الاول في مرمى سموحة

بدأ اللقاء بحصول الزمالك على ركلة حرة بعد لمس محمد كوفى الكرة بيده أرسلها طارق حامد سددها اسامة فيصل برأسه ويتصدى لها الهانى سليمان حارس سموحة بسهولة.

واحتسب فى الدقيقة الثانية الدولى محمود البنا حكم اللقاء خطأ لصالح إمام عاشور بعد تعرضه الى الدفع من قبل حسام حسن لاعب سموحة وحاول مصطفى فتحى ارسال كرة فى العمق داخل منطقة الجزاء إلا أن الترهونى لاعب سموحة أبعدها الى منتصف الملعب.

وسدد أسامة فيصل كرة أرسلها إليه عبدالله جمعة عرضية يمسك بها الهانى سليمان حارس سموحة فى الدقيقة الرابعة وراوغ الترهونى مدافع الزمالك ومرر كرة عرضية أبعدها محمد ابوجبل فى الدقيقة الخامسة الى ضربة ركنية.

وتعرض عبدالله جمعة للإصابة بعد التدخل مع لاعب سموحة فى الدقيقة الثامنة واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح رجب نبيل بعد ارتكاب امام عاشور خطأ ضده فى الدقيقة التاسعة.

وفشل فى الدقيقة 16 مصطفى فتحى فى السيطرة على الكرة امام منطقة الجزاء لتضيع فرصة حقيقية لتهديد دفاعات سموحة وأحرز كاسونجو فى الدقيقة 18 هدف الزمالك الأول بعد تسلمه تمريرة من عبدالله جمعة حولها بقدمه داخل مرمى الهاني سليمان.