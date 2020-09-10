فرج عامر يزف بشرى سارة لـ جماهير سموحة قبل مواجهة الزمالك

زف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بشرى سارة لجماهير الفريق قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "غدا سموحة والزمالك في استاد برج العرب الثامنة والنصف مساء ومفاجأة في تشكيل نادي سموحة ".

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا " الخميس "، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري . وضمت القائمة 21 لاعبا هم :- الهاني سليمان ، وعمر صلاح ، وحسين تيمور في حراسة المرمى ، وأحمد جمال ومحمد الترهوني ومحمد كوفي ورجب نبيل والسيد فريد وكريم يحيي ومحمود معاذ وشريف رضا في الدفاع ، ومحمود حليمو ويوسف ديوب ومحمد نادي وإيدي ايمرمو ومحمد حمص وناصر ماهر في خط الوسط ، وحسام حسن وأحمد حسن مكي ومحمد طلعت وديريك نسينامبي في الهجوم . Advertisements ويغيب كل من أحمد الشيخ ومحمود عزت وفارس مجاهد وفوزي الحناوي وصلاح محسن وإسلام جمال وإبراهيم عبد القوي وأحمد فؤاد وسلامة أحمد وخالد عبد الفتاح وأحمد أبو الفتوح لأسباب فنية . ورصد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حال تحقيقهم الفوز على الزمالك. وعقد فرج عامر جلسة مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وطالبه بضرورة تحقيق الفوز والتواجد ضمن المربع الذهبي ومحاولة المشاركة في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل. وتعهد أحمد سامي ببذل قصارى جهده من أجل تحقيق طموحات الفريق وتحقيق الفوز على نادي الزمالك.

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