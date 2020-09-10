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قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سيحاول اختيار صفقة جديدة للمارد الأحمر، مع وجود مفاضلة بين لاعبين. 

وقال عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي يبحث عن ضم مدافع قوي، ومن أبرز المرشحين حاليا هم أسامة جلال مدافع إنبي، واحمد بيكهام مدافع دجلة".

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وأضاف:" إنبي طلب 200 مليون جنيه لضم أسامة جلال، وهو رقم خرافي للغاية، لكن كل نادٍ من حقه يطلب ما يريده، ولكن بالمفاوضات تحسم الأمور".

وواصل: "فايلر سوف يحسم ملف التعاقد مع أيًا منهما، وسيعقد اجتماع مع لجنة التخطيط".

وأكمل: "لجنة التخطيط ستعقد جلسة مع رينيه فايلر، وسيتم مناقشة بعض الملفات منها توثيق عقد مروان محسن، وتمديد عقد عمرو السولية مبكرًا، حيث يسعى النادي للاحتفاظ به لتفادي أخطاء السابقة، وسيتم مناقشة فايلر في ملف الصفقات الجديدة، من أجل حسم اللاعبين القادمين لصفوف الفريق وكذلك الراحلين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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