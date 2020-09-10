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بورتو يهزم الحمام برباعية وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، فوزا عريضا، على نظيره، فريق الحمام، برباعية نظيفة، في المواجهة الودية التي أقيمت، مساء الخميس، بملعب "أفريكانو" ببرج العرب، استعداداً للقسمين الثاني والثالث.

أحرز أهداف بورتو، أحمد صبحي، ومحمد حسن ميدو، وعمر عبد الواحد، ومصطفى صاصا.

ويتصدر بورتو قمة المجموعة السابعة، بدوري القسم الثالث، بينما يحتل الحمام المركز التاسع، برصيد 20 نقطة، بجدول ترتيب مجموعة بحري، بالقسم الثاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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