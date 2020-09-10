نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورتو يهزم الحمام برباعية وديًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، فوزا عريضا، على نظيره، فريق الحمام، برباعية نظيفة، في المواجهة الودية التي أقيمت، مساء الخميس، بملعب "أفريكانو" ببرج العرب، استعداداً للقسمين الثاني والثالث.
أحرز أهداف بورتو، أحمد صبحي، ومحمد حسن ميدو، وعمر عبد الواحد، ومصطفى صاصا.
ويتصدر بورتو قمة المجموعة السابعة، بدوري القسم الثالث، بينما يحتل الحمام المركز التاسع، برصيد 20 نقطة، بجدول ترتيب مجموعة بحري، بالقسم الثاني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بورتو يهزم الحمام برباعية وديًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.