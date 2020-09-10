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مؤشر جديد يُقرب الزمالك من حسم كبرى صفقاته الصيفية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشر جديد يُقرب الزمالك من حسم كبرى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو نادي بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، بلاعب وسط سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

بيراميدز يبحث عن بديل نبيل دونجا

ويرغب بيراميدز فى التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب فى وسط الملعب المدافع تحسبًا لرحيل نبيل عماد دونجا، الذى سبق ووقع على رغبة انضمامه لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

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من جانبه وضع بيراميدز عدة أسماء فى قائمة المطلوبين لتدعيم وسط ملعب الفريق، على أن يتم فتح باب المفاوضات مع أنديتهم فى الفترة الحالية لحسم الصفقة والإعلان عنها مبكرًا.

 

وكان هانى سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أكد أن بيراميدز سيبرم 3 صفقات أخرى بعد انتهاء صفقة رمضان صبحي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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