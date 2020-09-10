نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشر جديد يُقرب الزمالك من حسم كبرى صفقاته الصيفية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو نادي بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، بلاعب وسط سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
بيراميدز يبحث عن بديل نبيل دونجا
ويرغب بيراميدز فى التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب فى وسط الملعب المدافع تحسبًا لرحيل نبيل عماد دونجا، الذى سبق ووقع على رغبة انضمامه لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.
من جانبه وضع بيراميدز عدة أسماء فى قائمة المطلوبين لتدعيم وسط ملعب الفريق، على أن يتم فتح باب المفاوضات مع أنديتهم فى الفترة الحالية لحسم الصفقة والإعلان عنها مبكرًا.
وكان هانى سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أكد أن بيراميدز سيبرم 3 صفقات أخرى بعد انتهاء صفقة رمضان صبحي.
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