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ريال مدريد يراقب رياض محرز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يراقب رياض محرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث نادي ريال مدريد عن لاعب مميز كالجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن إدارة ريال مدريد اتصلت بالمحيطين بمحرز، لمعرفة موقف النجم الجزائري من الانضمام إلى النادي الملكي.

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ولم يرسل ريال مدريد أي عرض لمانشستر سيتي حتى الآن، وليس من الواضح ما إذا كان السيتي سيوافق على التخلي عن محرز بعد أن غادر ليروي ساني إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويرتبط محرز بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023، ويعتبر عنصرا مهما في كتيبة بيب غوارديولا.

وذكرت العديد من التقارير أن ريال مدريد سيتحرك جديا لضم محرز في حال استطاع بيع غاريث بيل،  بعدما خرج الويلزي نهائيا من خطط مدربه زين الدين زيدان، وبالتالي بات يمثل عبئا ماليا على النادي الملكي، لا سيما أنه يتقاضى 14 مليون يورو سنويا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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