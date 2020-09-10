نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محرج لأحمد أحمد بسبب أبو علي والخماسية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعرض رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد لموقف محرج من أعضاء اللجنة التنفيذية بالكاف، حين وصل الاجتماع اليوم لمناقشة بند البلد المستضيف للجمعية العمومية الخاصة بإنتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي المقبلة والتي تجرى في مارس عام ٢٠٢١.
وعرض رئيس الكاف خلال الاجتماع طلبات تنظيم الجمعية موضحا أن المملكة المغربية تقدمت بطلب رسمي للاستضافة عن طريق الجامعة المغربية لكرة القدم، في حين عرض رجل الأعمال المصري كامل أبو علي استضافة أعمال الجمعية والوفود المشاركة بها في الغردقة أو شرم الشيخ.
وتساءل أعضاء اللجنة التنفيذية عن أي طلب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم فكان الرد منه بعدم وجود طلبات من الاتحاد ولجنته الخماسية، فرد معظم أعضاء اللجنة بكيف يقوم رئيس الاتحاد الأفريقي بعرض طلب خاص من شخصية مصرية دون طلب رسمي من اتحاد بلاده، فتم إقرار تنظيم المغرب لأعمال الجمعية.
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