«تنس طاولة الأهلي» يواصل انتصاراته ويفوز على طنطا 3-0

فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي حقق الفوز على نظيره طنطا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ليواصل تألقه وانتصاراته في الدورة المجمعة لنهائيات منافسات الدوري العام، المقامة حاليا في الإسماعيلية.
وجاءت نتائج فريق تنس طاولة الأهلي أمام طنطا كالتالي: «سيد لاشين نجح في تحقيق الفوز على نظيره كريم أبو المجد بنتيجة 3-0، فيما فاز محمد شومان على نظيره رحمي بنتيجة 3-2، كما فاز شادي مجدي بنتيجة 3-1 على وسام سمبل».
وكان فريق تنس الطاولة قد حقق الفوز على حوار المنصورة بنتيجة 3- 0، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم.
ومن المقرر أن يستكمل الفريق مبارياته في الدورة المجمعة غدًا أمام مصر للتأمين وسبورتنج.
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