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محسن صلاح يهنئ المقاولون بالفوز على حرس الحدود

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حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على تهنئة الفريق بعد الفوز الذي حققه على حساب حرس الحدود وصعود الفريق للمركز الثالث، حيث تواجد صلاح بصحبة المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وجلال فراج المدير التنفيذي في غرفة خلع الملابس بملعب المقاولون لتقديم التهنئة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين.

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 26 للدوري.

 

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أحرز طاهر محمد طاهر هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من قذيفة رائعة بعد أن ظلت النتيجة التعادل الإيجابي حيث تقدم المقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 3 ثم تعادل الحرس عن طريق حسن مجدي في الدقيقة 21 ويعود محمد عصام للتقدم للذائب في الدقيقة 47 ثم يتعادل الحرس مجددا في الدقيقة 69 عن طريق توني جوميز .

 

يقفز المقاولون بهذا الفوز للمركز الثالث برصيد 47 نقطعة مستغلا تعثر بيراميدز اليوم أمام المصري بينما تجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة في المركز 14.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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