من أول لمسة .. مصطفى محمد يسجل الهدف الثالث للزمالك بمرمى سموحة

أحرز مصطفى محمد هدف فريق الزمالك الثالث فى مرمى سموحة بالدقيقة 65 في المباراة المقامة على ملعب استاد برج العرب فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأت مجريات الشوط الثاني بهجوم ضاغط على دفاعات سموحة وسدد كاسونجو كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان بصعوبة وأمسك بها فى الدقيقة 47.

وجرت محاولات من شريف رضا للإختراق ومرر كرة الى حليمو فى الدقيقة 49 سددها الأخير أعلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك وكاد ديريك نيسمامبي لاعب سموحة فى الدقيقة 51 أن يسجل هدف التعادل إثر تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء سدد الكرة تصطدم بجسم محمود حمدى الونش وتخرج الى ضربة ركنية.

وتعرض اسلام جمال لاعب الزمالك الى الإصابة فى القدم بعد الاحتكاك مع احد لاعبى سموحة فى منتصف الملعب وخرج لتلقى العلاج فى الدقيقة 54 وحصل مصطفى فتحى على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 55 عقب تعرضه للعرقلة أثناء مراوغته لاعب سموحة.

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وتعرض امام عاشور فى الدقيقة 58 للتدخل العنيف وأشهر محمود البنا حكم اللقاء البطاقة الصفراء فى وجه أحمد جمال لاعب سموحة ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بمهاجم الفارس الأبيض مصطفى محمد بدلا أسامة فيصل والمغربي محمد أوناجم بدلا من مصطفى محمد فى الدقيقة 60.

وأرسل فى الدقيقة 61 عبدالله جمعة كرة عرضية كادت تخدع الهانى سليمان حارس سموحة وأبعدها الأخير بصعوبة الى ضربة ركنية ودفع احمد سامى مدرب سموحة باللاعب محمد نادى بدلا من محمد كوفى وأحمد حمص بديلا عن شريف رضا فى الدقيقة 63.

مرر كاسونجو كرة طولية الى محمد أوناجم فى الدقيقة 65 مررها الى مصطفى محمد فى أول لمسة سددها فى مرمى سموحة ويسجل الهدف الثالث للزمالك.