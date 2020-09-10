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تعديلات بجهاز قطاع ناشئي الزمالك

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كشف طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالنادي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده اليوم بالنادي، مع بعض المدربين بقطاع الناشئين.

يأتي هذا في حضور مدحت عبدالهادي نائب رئيس القطاعات، وأحمد سمير مدير قطاع الناشئين.

وأكد يحيي أن الاجتماع جاء لإجراء بعض التعديلات الطفيفة ببعض الأجهزة الفنية للقطاع.

وذلك بعد التشاور مع إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على كرة القدم وفاروق جعفر المستشار الرياضي لمجلس الإدارة.

وأضاف أن التعديلات جاءت كالآتي ..

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إسناد مهمة فريق ٢٠٠٣ للمدرب سامح إسماعيل بدلا من توليه فريق ٢٠٠١ ، كذلك تولي سيد حنفي فريق ٢٠٠١ بدلا من ٢٠٠٣ ، وتولي هشام ابراهيم مهمة فريق ٢٠٠٢ بدلا من ٢٠٠٠ ، وتولي رفاعي محمد فريق ٢٠٠٠ بدلا من ٢٠٠٢ .

أشار يحيى إلى أن هذه التعديلات جاءت طبقا لظروف المرحلة المقبلة وحاجة الفرق لهذا التغييرات.

وتابع رئيس قطاعات الكرة بأنه تمت الاستعانة بإثنين من مدربي الحراس من المدرسة الأساسية للعمل بالقطاع وهما محمد عبدالجواد ومصطفي غراب ، نظرا لاعتذار اثنين من مدربي حراس القطاع بسبب ظروفهما الخاصة.

واختتم انه بدءًا من السبت القادم ستعمل الأجهزة الجديدة المعدلة مع الفرق الخاصة بها بشكل طبيعي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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