2 لـ 1 | الزمالك يتقدم على سموحة بثنائية فى شوط أول مثير

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم أمام سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على ملعب استاد برج العرب فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بحصول الزمالك على ركلة حرة بعد لمس محمد كوفى الكرة بيده أرسلها طارق حامد سددها اسامة فيصل برأسه ويتصدى لها الهانى سليمان حارس سموحة بسهولة.

واحتسب فى الدقيقة الثانية الدولى محمود البنا حكم اللقاء خطأ لصالح إمام عاشور بعد تعرضه الى الدفع من قبل حسام حسن لاعب سموحة وحاول مصطفى فتحى ارسال كرة فى العمق داخل منطقة الجزاء إلا أن الترهونى لاعب سموحة أبعدها الى منتصف الملعب.

وسدد أسامة فيصل كرة أرسلها إليه عبدالله جمعة عرضية يمسك بها الهانى سليمان حارس سموحة فى الدقيقة الرابعة وراوغ الترهونى مدافع الزمالك ومرر كرة عرضية أبعدها محمد ابوجبل فى الدقيقة الخامسة الى ضربة ركنية.

وتعرض عبدالله جمعة الى الإصابة بعد التدخل مع لاعب سموحة فى الدقيقة الثامنة واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح رجب نبيل بعد ارتكاب امام عاشور خطأ ضده فى الدقيقة التاسعة.

وفشل فى الدقيقة 16 مصطفى فتحى فى السيطرة على الكرة امام منطقة الجزاء لتضيع فرصة حقيقية لتهديد دفاعات سموحة وأحرز كاسونجو فى الدقيقة 18 هدف الزمالك الأول بعد تسلمه تمريرة من عبدالله جمعة حولها بقدمه كاسونجو داخل مرمى الهاني سليمان.

وتعرض إمام عاشور لعرقلة من جانب حسام حسن أمام منطقة الجزاء للزمالك وحصل لاعب الفارس الأبيض على ركلة حرة فى الدقيقة 22 ومرر محمد طلعت فى الدقيقة 28 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها حسام حسن تمر الى ضربة ركنية.

وفى الدقيقة 30 أطلق محمود البنا حكم اللقاء صافرته لإيقاف اللعب للإستراحة وإلتقاط الأنفاس وشرب المياه وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

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اعتمد الزمالك اسلوب الضغط على الترهونى ومحمد طلعت لاعبى سموحة والسيطرة على منتصف الملعب فيما لم تشهد النصف ساعة أية خطورة للاعبى سموحة على دفاعات الفارس الأبيض.

نجح فى الدقيقة 37 حسام حسن فى تسجيل هدف التعادل بعدما راوغ محمد عبدالفني داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ترتد اليه مرة ثانية وسددها تصطدم فى زميله وتعود إليه ليسددها فى المرة الثالثة وتسكن شباك الزمالك.

وفى الدقيقة 43 أرسل مصطفى فتحى كرة عرضية من ركلة حرة حولها بالخطأ حسام حسن مهاجم سموحة فى مرماه ليحرز الهدف الثاني لصالح الزمالك.