الكاف يلعب بالنار.. إقامة انتخابات 2021 في المغرب يثير الجدل وموقف محرج لـ أحمد أحمد

تعرض رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد لموقف محرج من أعضاء اللجنة التنفيذية بالكاف، حين وصل الاجتماع اليوم لمناقشة بند البلد المستضيف للجمعية العمومية الخاصة بإنتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي المقبلة والتي تجرى في مارس عام ٢٠٢١.‏

وعرض رئيس الكاف خلال الاجتماع طلبات تنظيم الجمعية موضحا أن المملكة المغربية تقدمت بطلب رسمي للاستضافة عن طريق الجامعة المغربية لكرة القدم، في حين عرض رجل الأعمال المصري كامل أبو علي استضافة أعمال الجمعية والوفود المشاركة بها في الغردقة أو شرم الشيخ.