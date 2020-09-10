نيران صديقة.. حسام حسن يسجل هدفا ذاتيا فى مرمى سموحة لصالح الزمالك

وفشل فى الدقيقة 16 مصطفى فتحى فى السيطرة على الكرة امام منطقة الجزاء لتضيع فرصة حقيقية لتهديد دفاعات سموحة وأحرز كاسونجو فى الدقيقة 18 هدف الزمالك الأول بعد تسلمه تمريرة من عبدالله جمعة حولها بقدمه كاسونجو داخل مرمى الهاني سليمان.
وتعرض إمام عاشور لعرقلة من جانب حسام حسن أمام منطقة الجزاء للزمالك وحصل لاعب الفارس الأبيض على ركلة حرة فى الدقيقة 22 ومرر محمد طلعت فى الدقيقة 28 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها حسام حسن تمر الى ضربة ركنية.
وفى الدقيقة 30 أطلق محمود البنا حكم اللقاء صافرته لإيقاف اللعب للإستراحة وإلتقاط الأنفاس وشرب المياه وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".
اعتمد الزمالك اسلوب الضغط على الترهونى ومحمد طلعت لاعبى سموحة والسيطرة على منتصف الملعب فيما لم تشهد النصف ساعة أية خطورة للاعبى سموحة على دفاعات الفارس الأبيض.
نجح فى الدقيقة 37 حسام حسن فى تسجيل هدف التعادل بعدما راوغ محمد عبدالفني داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ترتد اليه مرة ثانية وسددها تصطدم فى زميله وتعود إليه ليسددها فى المرة الثالثة وتسكن شباك الزمالك.
وفى الدقيقة 43 أرسل مصطفى فتحى كرة عرضية من ركلة حرة حولها بالخطأ حسام حسن مهاجم سموحة فى مرماه ليحرز الهدف الثاني لصالح الزمالك.
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