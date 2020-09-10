الترجي يتسلم درع الدوري التونسي رسميا

سلم وزير الرياضة التونسي، كمال دقيش، لقب الدوري التونسي، لقائد الترجي، خليل شمام، مباشرة بعد نهاية لقاء الفريق أمام نجم المتلوي، على ملعب حمادي العقربي.
وفاز الترجي، مساء اليوم الخميس، على ضيفه نجم المتلوي، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة قبل الأخيرة من عمر الدوري التونسي.
وحضر حفل تسليم اللقب رقم 30 للترجي، كاتبة الدولة لوزير الرياضة، سهام العيادي، ووديع الجريء رئيس الاتحاد المحلي، وحمدي المدب رئيس الترجي.
وتسلم الترجي، نسخة جديدة من اللقب، بعدما احتفظ بالرمز القديم لأنه توج به 3 مرات متتالية.
واحتفل اللاعبون، باللقب أمام مدرجات خالية من الجماهير، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
وحرص لاعبو الترجي، على التوجه للمدرجات، في حركة رمزية للتعبير عن شوقهم للحضور الجماهيري.
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