دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مؤمن_زكريا بعد تكريمه من النادي الأهلي. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏شفاك الله وعفاك يا مؤمن وترجع مكانك بالف سلامة بإذن الله #مؤمن زكريا و"‏انا الاهلي اللي ربي وعلم بكلمه حب مسموعه‎#مؤمن_زكريا ". وقال آخرون" ‏استقبال لاعبى الاهلى لمؤمن زكريا رائع شفاه الله وعافاه ‎#مؤمن_زكريا " و" ‏ ‎#مؤمن_زكريا سلامات يابطل وإن شاء الله ترجع أحسن". وأضاف آخرون" ‏والله بفرح لما بشوفك ربنا يرجعك بالسلامة يا حراق ‎#مومن_زكريا " و" ‏يارب اكتب له الشفاء عاجلا غير اجلا ‎#مومن_زكريا ".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مؤمن زكريا يتصدر تويتر بعد تكريمه داخل النادي الأهلي.. ومغردون: سلامات يا بطل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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