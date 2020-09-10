نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي للتعاقد مع نجم ليون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع الفرنسي حسام عوار نجم أولمبيك ليون الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في منافسة قوية مع آرسنال الإنجليزي من أجل التعاقد مع عوار البالغ من العمر 22 عامًا.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي يضع عوار على رأس أهدافه في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يعتقد آرتيتا أن عوار هو اللاعب المثالي لتدعيم صفوف المدفعجية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حسام عوار هو من خريجي ليون الفرنسي وخاض مع الفريق الأول حتى الآن 137 مباراة في جميع البطولات وسجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 27 هدف آخرين.
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