اللجنة الخماسية تفشل أمام السنغال في الحصول على استضافة بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية

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أحمد جودة - القاهرة - فشلت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني في الحصول على استضافة كأس أفريقيا للكرة الشاطئية.
ومنح المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" السنغال شرف تنظيم البطولة على هامش اجتماعها اليوم الخميس بالقاهرة.
كانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قد أكدت لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تنظيم البطولة في مصر مسألة وقت فقط بعد الاتصالات التي أجراها مسئولو اللجنة مع موظفي المسابقات والإدارة التنفيذية، ليتفاجأ الجميع بمنح شرف تنظيمها لدولة السنغال.
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