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نجم الأهلي مُهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي مُهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب النجم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تذبذب مستوى الاعب مؤخرًا.

رحيل أجاي عن الأهلي

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كشفت مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن النيجيري جونيور أجاي، قد يرحل عن القلعة الحمراء إذا ما إستمر أداؤه على هذا النحو السيئ الذى ظهر به في الفترة الأخيرة مع الفريق.

وأوضح أن النيجيري جونيور أجاي قد يتم الإستغناء عنه برفقة الأنجولي جيرالدو على أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي مُتميّز بجانب إستعادة المغربي وليد أزارو الذي فسخ عقده مع الإتفاق السعودي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مصير النسر النيجيري جونيور أجاي سواء بإستكمال تجربته مع المارد الأحمر أم رحيله بشكل نهائي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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