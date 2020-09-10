نجم الأهلي مُهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب النجم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تذبذب مستوى الاعب مؤخرًا.
رحيل أجاي عن الأهلي
كشفت مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن النيجيري جونيور أجاي، قد يرحل عن القلعة الحمراء إذا ما إستمر أداؤه على هذا النحو السيئ الذى ظهر به في الفترة الأخيرة مع الفريق.
وأوضح أن النيجيري جونيور أجاي قد يتم الإستغناء عنه برفقة الأنجولي جيرالدو على أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي مُتميّز بجانب إستعادة المغربي وليد أزارو الذي فسخ عقده مع الإتفاق السعودي.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مصير النسر النيجيري جونيور أجاي سواء بإستكمال تجربته مع المارد الأحمر أم رحيله بشكل نهائي.
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