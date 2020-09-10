نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة الـ6 أهداف.. التعادل المثير يحسم موقعة الزمالك وسموحة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements حسم التعادل الإيجابي المثير بثلاثة أهداف لكل فريق، موقعة الزمالك مع مضيفه سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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