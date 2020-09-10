الارشيف / الرياضة

حسام حسن يتعادل لـ سموحة أمام الزمالك فى الوقت القاتل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أحرز حسام حسن هدف التعادل لفريق سموحة فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 92 في المباراة المقامة على ملعب استاد برج العرب فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأت مجريات الشوط الثاني بهجوم ضاغط على دفاعات سموحة وسدد كاسونجو كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان بصعوبة وأمسك بها فى الدقيقة 47.

وجرت محاولات من شريف رضا للإختراق ومرر كرة الى حليمو فى الدقيقة 49 سددها الأخير أعلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك وكاد ديريك نيسمامبي لاعب سموحة فى الدقيقة 51 أن يسجل هدف التعادل إثر تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء سدد الكرة تصطدم بجسم محمود حمدى الونش وتخرج الى ضربة ركنية.

وتعرض اسلام جمال لاعب الزمالك الى الإصابة فى القدم بعد الاحتكاك مع احد لاعبى سموحة فى منتصف الملعب وخرج لتلقى العلاج فى الدقيقة 54 وحصل مصطفى فتحى على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 55 عقب تعرضه للعرقلة أثناء مراوغته لاعب سموحة.

ومرر ناصر ماهر كرة طولية داخل منطقة الجزاء سددها حسام حسن برأسه فى المرمى محرزا الهدف الثالث فى مرمى محمد ابو جبل حارس الزمالك.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسام حسن يتعادل لـ سموحة أمام الزمالك فى الوقت القاتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا