حسام حسن يتعادل لـ سموحة أمام الزمالك فى الوقت القاتل

أحرز حسام حسن هدف التعادل لفريق سموحة فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 92 في المباراة المقامة على ملعب استاد برج العرب فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
بدأت مجريات الشوط الثاني بهجوم ضاغط على دفاعات سموحة وسدد كاسونجو كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان بصعوبة وأمسك بها فى الدقيقة 47.
وجرت محاولات من شريف رضا للإختراق ومرر كرة الى حليمو فى الدقيقة 49 سددها الأخير أعلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك وكاد ديريك نيسمامبي لاعب سموحة فى الدقيقة 51 أن يسجل هدف التعادل إثر تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء سدد الكرة تصطدم بجسم محمود حمدى الونش وتخرج الى ضربة ركنية.
وتعرض اسلام جمال لاعب الزمالك الى الإصابة فى القدم بعد الاحتكاك مع احد لاعبى سموحة فى منتصف الملعب وخرج لتلقى العلاج فى الدقيقة 54 وحصل مصطفى فتحى على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 55 عقب تعرضه للعرقلة أثناء مراوغته لاعب سموحة.
ومرر ناصر ماهر كرة طولية داخل منطقة الجزاء سددها حسام حسن برأسه فى المرمى محرزا الهدف الثالث فى مرمى محمد ابو جبل حارس الزمالك.
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