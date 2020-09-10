حسام حسن هاتريك.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة.. فيديو

فرض فريق سموحة التعادل على الزمالك بثلاثة لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار الجولة الـ 26 بالدورى الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك كاسونجو وحسام حسن فلا مرماه بالخطأ ومصطفى محمد فيما سجل حسام حسن هدفين وأحمد حسن مكى هدف لسموحة.

تعادل الزمالك مع سموحة بثلاثية رفعت رصيد الفارس الأبيض الى 52 نقطة ويحتل المركز الثاني والفريق السكندرى إلى 33 نقطة.

بدأ اللقاء بحصول الزمالك على ركلة حرة بعد لمس محمد كوفى الكرة بيده أرسلها طارق حامد سددها اسامة فيصل برأسه ويتصدى لها الهانى سليمان حارس سموحة بسهولة واحتسب فى الدقيقة الثانية الدولى محمود البنا حكم اللقاء خطأ لصالح إمام عاشور بعد تعرضه إلى الدفع من قبل حسام حسن لاعب سموحة وحاول مصطفى فتحى إرسال كرة فى العمق داخل منطقة الجزاء إلا أن الترهونى لاعب سموحة أبعدها إلى منتصف الملعب.

وسدد أسامة فيصل كرة أرسلها إليه عبدالله جمعة عرضية يمسك بها الهانى سليمان حارس سموحة فى الدقيقة الرابعة وراوغ الترهونى مدافع الزمالك ومرر كرة عرضية أبعدها محمد ابوجبل فى الدقيقة الخامسة إلى ضربة ركنية وتعرض عبدالله جمعة إلى الإصابة بعد التدخل مع لاعب سموحة فى الدقيقة الثامنة واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح رجب نبيل بعد ارتكاب امام عاشور خطأ ضده فى الدقيقة التاسعة. وفشل فى الدقيقة 16 مصطفى فتحى فى السيطرة على الكرة أمام منطقة الجزاء لتضيع فرصة حقيقية لتهديد دفاعات سموحة وأحرز كاسونجو فى الدقيقة 18 هدف الزمالك الأول بعد تسلمه تمريرة من عبدالله جمعة حولها بقدمه كاسونجو داخل مرمى الهاني سليمان وتعرض إمام عاشور لعرقلة من جانب حسام حسن أمام منطقة الجزاء للزمالك وحصل لاعب الفارس الأبيض على ركلة حرة فى الدقيقة 22 ومرر محمد طلعت فى الدقيقة 28 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها حسام حسن تمر الى ضربة ركنية. وفى الدقيقة 30 أطلق محمود البنا حكم اللقاء صافرته لإيقاف اللعب للاستراحة وإلتقاط الأنفاس وشرب المياه وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" واعتمد الزمالك اسلوب الضغط على الترهونى ومحمد طلعت لاعبى سموحة والسيطرة على منتصف الملعب فيما لم تشهد النصف ساعة أي خطورة للاعبى سموحة على دفاعات الفارس الأبيض. ونجح فى الدقيقة 37 حسام حسن فى تسجيل هدف التعادل بعدما راوغ محمد عبدالفني داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ترتد إليه مرة ثانية وسددها تصطدم فى زميله وتعود إليه ليسددها فى المرة الثالثة وتسكن شباك الزمالك وفى الدقيقة 43 أرسل مصطفى فتحى كرة عرضية من ركلة حرة حولها بالخطأ حسام حسن مهاجم سموحة فى مرماه ليحرز الهدف الثاني لصالح الزمالك. Advertisements

وبدأت مجريات الشوط الثاني بهجوم ضاغط على دفاعات سموحة وسدد كاسونجو كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان بصعوبة وأمسك بها فى الدقيقة 47 وجرت محاولات من شريف رضا للإختراق ومرر كرة الى حليمو فى الدقيقة 49 سددها الأخير أعلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك وكاد ديريك نيسمامبي لاعب سموحة فى الدقيقة 51 أن يسجل هدف التعادل إثر تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء سدد الكرة تصطدم بجسم محمود حمدى الونش وتخرج الى ضربة ركنية.

وتعرض إسلام جمال لاعب الزمالك إلى الإصابة فى القدم بعد الاحتكاك مع أحد لاعبى سموحة فى منتصف الملعب وخرج لتلقى العلاج فى الدقيقة 54 وحصل مصطفى فتحى على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 55 عقب تعرضه للعرقلة أثناء مراوغته لاعب سموحة وتعرض أمام عاشور فى الدقيقة 58 للتدخل العنيف وأشهر محمود البنا حكم اللقاء البطاقة الصفراء فى وجه أحمد جمال لاعب سموحة ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بمهاجم الفارس الأبيض مصطفى محمد بدلا أسامة فيصل والمغربي محمد أوناجم بدلا من مصطفى محمد فى الدقيقة 60.

وأرسل فى الدقيقة 61 عبدالله جمعة كرة عرضية كادت تخدع الهانى سليمان حارس سموحة وأبعدها الأخير بصعوبة الى ضربة ركنية ودفع احمد سامى مدرب سموحة باللاعب محمد نادى بدلا من محمد كوفى وأحمد حمص بديلا عن شريف رضا فى الدقيقة 63 ومرر كاسونجو كرة طولية الى محمد أوناجم فى الدقيقة 65 مررها الى مصطفى محمد فى أول لمسة سددها فى مرمى سموحة ويسجل هدف الثالث للزمالك.

وسدد حليمو لاعب سموحة فى الدقيقة 70 كرة قوية تمر الى جوار مرمى محمد ابوجبل حارس القلعة البيضاء ودفع مدرب الزمالك باللاعب الشاب حسام عبدالمجيد فى الدقيقة 72 بدلا من إمام عاشور ودفع مدرب الزمالك فى الدقيقة 79 باللاعب محمد عنتر بديلا عن كاسونجو الذى تعرض إلى الإصابة وحل ياسين مرعى بديلا للاعب إسلام جابر ومرر ناصر ماهر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها احمد حسن مكى برأسه تسكن شباك حارس الزمالك ويسجل الهدف الثاني فى الدقيقة 87 وأضاف حسام حسن هدف التعادل لفريق سموحة فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 92 بعدما تلقى كرة طولية من ناصر ماهر سددها من أعلى حارس الزمالك وتسكن الشباك.