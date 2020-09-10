ترتيب جدول الدوري المصري.. الأهلي يغرد فى الصدارة والزمالك وصيفا والمقاولون ثالثا

تعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق سموحة بثلاثة لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار الجولة الـ 26 بالدورى الممتاز. أحرز ثلاثية الزمالك كاسونجو وحسام حسن فلا مرماه بالخطأ ومصطفى محمد فيما سجل حسام حسن هدفين وأحمد حسن مكى هدف لسموحة. ويتصدر النادى الاهلى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة ويلتقى غدا نظيره فريق الإسماعيلي فيما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 52 نقطة بعد الفوز على سموحة. وحل فريق المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة وجاء فريق بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة وذلك بعد الخسارة اليوم الخميس أمام المصري بهدف دون رد أحرزه محمود وادى. واحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 35 نقطة وسموحة فى المركز السادس برصيد 33 نقطة فيما تذيل فريق طنطا ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 17 نقطة.

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