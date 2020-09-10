وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "ابن الأهلي طاهر محمد طاهر يسجل صارووووووووخ في الـ +90" و"طاهر محمد طاهر مصمم يعمل المقارنة".
وأضاف آخرون "يا ساتر طاهر محمد طاهر وصاروخ جول حلو أوي وعودة موفقة بقاله جولتين بعد غياب " و" يا ابن اللاعيبة يا طاهر محمد طاهر.. دة أنت قاصد بقا ومختار الوقت ".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تسجيل هدف الفوز في شباك حرس الحدود.. طاهر محمد طاهر يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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