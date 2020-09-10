بعد تسجيل هدف الفوز في شباك حرس الحدود.. طاهر محمد طاهر يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر بعد إحرازه هدف الفوز لفريق المقاولون العرب في شباك حرس الحدود. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ابن الأهلي طاهر محمد طاهر يسجل صارووووووووخ في الـ +90" و"‏طاهر محمد طاهر مصمم يعمل المقارنة". وقال آخرون "‏جول عالمي من الأهلاوي الجديد طاهر محمد طاهر" و "‏ابننا طاهر محمد طاهر يحرز هدف أهلاوي خالص +٩٠ في شباك الحدود ويصل بالمقاولون العرب للمركز الثالث ويبعد بيراميدز للمركز الرابع". وأضاف آخرون "‏يا ساتر طاهر محمد طاهر وصاروخ جول حلو أوي وعودة موفقة بقاله جولتين بعد غياب " و" ‏يا ابن اللاعيبة يا طاهر محمد طاهر.. دة أنت قاصد بقا ومختار الوقت ".

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