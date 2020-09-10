عدلي القيعي: مؤتمر تقديم رمضان صبحي كان "استفزازيا"

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مؤتمر بيراميدز لتقديم رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق السابق، كان مستفزًا لجماهير القلعة الحمراء.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي، بعد ضمه رسميًا من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، لمدة 5 مواسم قادمة.

وأضاف القيعي في تصريحاته عبر برنامج "ملك وكتابة" المُذاع عبر قناة "الأهلي": "مؤتمر رمضان صبحي كان يوجد فيه (غمز ولمز)".

تابع: "كأن الذي أشار بعمل (البرومو) كان يستهدف أن يرسل رسائل ليس لها علاقة بالاحتفال بأن اللاعب يتواجد في صفوف بيراميدز، بقدر ما يوجه رسائل فيها مكايدة سواء للنادي الأهلي أو لجماهيره، لكن في كل الأحوال لا أعتقد أن أحدًا كسب من هذا المؤتمر، تحديدًا رمضان لو كان قال أقدر الفترة التي قضيتها في النادي الأهلي أو أشكر النادي، وفي تجربة جديدة وطموح جديد".

وواصل: "يقول رمضان إنه انضم لبيراميدز لكي يحقق طموحات بصرف النظر عن المال، كيف ذلك؟".

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واستكمل: "رمضان أنت كنت في الأهلي تلعب نهائيات إفريقيا تؤهلك للعب في كأس العالم للأندية، فزت بالدوري والكأس والسوبر وأنت في سن صغير، هل الأهلي ليس على قدر طموحك؟ هذه الرسائل الذي تريد أن تصدرها، الذي وضع لك هذه الرسائل لم يخدمك، ولم يكن صادقًا فيها، ولن يصدق أحد هذا الكلام".

أردف: "قبل ذلك قلت لن أعود إلى الأسيوطي، وأنا ابن الأهلي، وقبل تعاقدك مع بيراميدز أبلغت هيدرسيفلد أن رغبتك هي النادي الأهلي".

أشار: "رمضان صبحي رحل من الأهلي دون أن يُسىء له أحد على الأقل من المسئولين، لكن الجماهير الغاضبة على السوشيال ميديا، وأتمنى منهم غلق هذه الصفحة".

قال: "أنت خرجت من أكبر ناد في إفريقيا، الأهلي لم يفعل معك غير كل شىء جيد، والعائلة التي تربيت في وسطها، أشعر بالحرج الشديد لإكرامي الكبير، لكن في كل الأحوال أنت برعم من النادي الأهلي، على الأقل عندما يأتي ذكر الأهلي على لسانك نتوقع أن يكون هناك أكبر قدر من التقدير والاحترام، عبد الله السعيد الرجل الوقور الثقيل لم تخرج منه كلمة ضد الأهلي".

اختتم: "الذي أبرم صفقة رمضان صبحي دخل النادي الأهلي وخان النادي بداخله، كان مسئولا عن قطاع الناشئين وأخذ كوكا وقام بتهريبه".