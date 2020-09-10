تعرف على الفرق المتأهلة رسميا للدوري الإماراتي للمحترفين

حجز فريق الكرة بنادي القادسية، المقعد الثالث للأندية الصاعدة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "موسم 2020-21"، بعد الباطن والعين.
وحقق القادسية فوزًا كبيرًا على الباطن بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 36 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
وسجل حسن العمري وستانلي أوهاويتشي ووليد الشنقيطي، ثلاثية القادسية في الدقائق 5 و28 و43، بينما وقع حسن شراحيلي على هدف الباطن في الدقيقة 58.
وتأهل رسميًا إلى دوري المحترفين، كل من الباطن، المتصدر بـ72 نقطة، والعين الوصيف بـ71 نقطة، والقادسية الثالث بـ69 نقطة، لتشهد الجولتين الأخيرتين منافسة نارية بين الفرق الثلاثة على بطل دوري الدرجة الأولى.
واستغل الفرق الثلاثة، تعادل البكيرية مع الخليج بلا أهداف، ليظل البكيرية في المركز الرابع برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن القادسية الثالث، قبل جولتين على نهاية المسابقة.
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