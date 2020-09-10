بعد تعادل الزمالك.. 6 نقاط تفصل الأهلي عن التتويج الـ42 بدرع الدورى

تعادل فريق الزمالك وسموحة بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد برج العرب فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 52 نقطة والفريق السكندرى الى 33 نقطة. أحرز ثلاثية الزمالك كاسونجو وحسام حسن في مرماه بالخطأ ومصطفى محمد فيما سجل حسام حسن هدفين وأحمد حسن مكى هدفا لسموحة. تعادل الزمالك مع نظيره فريق سموحة منح النادى الأهلي التفوق والصدارة بأريحية ويحتاج الى حصد 6 نقاط فقط من أجل التتويج بلقب الدورى الممتاز رقم 42 فى تاريخه. ويحتاج النادى الأهلي الى الفوز فى مباراتين حيث يلتقى نظيره الإسماعيلي غدا الجمعة ويليها مباراة الاتحاد السكندرى يوم الإثنين القادم فى الجولة السابعة والعشرين من الدورى المحلي وفى حال فوز المارد الأحمر باللقاءين يتوج بدرع الدورى.

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