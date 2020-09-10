الاتحاد السكندري بطلا لدورى سوبر السلة بعد الفوز على الأهلي 81-72

حقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دورى سوبر السلة بعد الفوز علي الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.

وانتهت أحداث الفترة الأولي بتقدم فريق الاتحاد السكندري علي النادي الأهلي بنتيجة 23-17 ، بينما انتهت الفترة الثانية بتقدم الاتحاد 51- 32 واستمر التقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 67-47، وكان يحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم لمعادلة النتيجة والاحتكام إلى مباراة فاصلة.

وفاز سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة 101/94 في المباراة الأولى، بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية 76/65، قبل أن يعود الاتحاد ويحقق الفوز في الجولة الثالثة بنتيجة 71/68، وحال فوز الأهلي على الاتحاد السكندرى فى مباراة اليوم، يتعادل الفريقان ويتم اللجوء إلى مباراة السبت لحسم البطل.