قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والذى كان من المقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل.
وكان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي يوم 25 أو 26 في المغرب ضمن ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.
وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب.
وفي نفس الوقت اعتمد المكتب التنفيذي يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا للمباراة النهائية على أن يتم تحديد ملعب المباراة وفقا للفرق المتأهلة للمباراة النهائية.
كما أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ترشحه رسميا لرئاسة الاتحاد الإفريقي فى الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها فى شهر مارس من العام المقبل.
وجاءت توصية لجنة الأندية الخاصة بالاتحاد الافريقي بتأجيل نصف نهائى أبطال إفريقيا بعد اجتماع لجنة المسابقات أمس والتى شهدت حضور مندوبى الأهلى والزمالك والوداد والرجاء المغربي عبر اجتماع بالكونفرانس واتفق الجميع ما عدا الزمالك على التأجيل .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يوم ساخن داخل الكاف.. تفاصيل قرارات عاجلة بشأن أبطال إفريقيا والكونفيدرالية وإعلان مفاجئ لـ أحمد أحمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.