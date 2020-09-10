نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسئولو النادي الأهلي فسخ تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة النادي عرضت على الصفاقسي التونسي ضم اللاعب، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.
وتبحث إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن عرض جيد لرحيل اللاعب، حتى يتم الاستفادة من المقابل الماضي بشكل جيد.
جدير بالذكر أن جيرالدو خاض خلال فترته مع الأهلي 34 مباراة، سجل 4 أهداف، وصنع 7 أهداف آخرين.
وانتقل اللاعب الأنجولي إلى صفوف الأهلي في انتقالات يناير 2019، قادما من بريميرو دي اجوستو.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.