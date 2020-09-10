نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
تعادل الزمالك مع مضيفه سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
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