نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعثر الزمالك... كم نقطة تفصل الأهلي عن التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعثر فريق الزمالك أمام نظيره سموحة بالتعادل الإيجالي 3/3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كابونجو كاسونجو، ومصطفي محمد، وحسام حسن بالخطأ في مرماه بالدقائق 18، 43، 66، بينما جاءت أهداف سموحة عن طريق حسام حسن "هدفين" وأحمد حسن مكي بالدقائق 36، 87، 92 من زمن اللقاء.

تعادل الزمالك في مباراة اليوم ضد سموحة يقرب النادي الأهلي بقوة من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز مبكرًا وقبل عدة أسابيع على انتهاء المسابقة المحلية.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة جمعها من 25 مباراة ويواجه نظيره الإسماعيلي غدا الجمعة في لقاء الجولة السادسة والعشرين من البطولة المحلية.

بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة من 26 مباراة، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بعد انسحابه من قمة الدور الأول ليصبح رصيده الفعلي 49 نقطة.

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ماذا يحتاج الأهلي للتتويج رسميًا بلقب الدوري؟

ويحتاج النادي الأهلي للحصول على 6 نقاط فقط من مبارياته الـ9 المتبقية بالدوري الممتاز والوصول لـ(74 نقطة) للتتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، خاصة وأن أقصي رصيد يمكن لغريمه الزمالك الوصول إليه حال الفوز في مبارياته الـ8 المتبقية سيكون (73 نقطة).

ويستطيع الأهلي حسم لقب الدوري رسميًا حال الفوز على الإسماعيلي غدا، ثم الفوز على الإتحاد السكندري في لقاء الجولة السابعة والعشرين يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويمكن للأهلي حسم لقب الدوري بشكل رسمي قبل يوم واحد من لقاء الإتحاد السكندري بالجولة 27 بالدوري الممتاز، وذلك حال فوزه غدا على الإسماعيلي، وخسارة الزمالك أمام الإنتاج الحربي بالجولة القادمة، وفي هذه الحالة سيكون رصيد المارد الأحمر 71 نقطة، بينما أقصي رصيد للزمالك سيكون 70 نقطة.

ويواجه الزمالك الإنتاج الحربي بالجولة السابعة وعشرين بالدوري يوم 13 سبتمبر، بينما ستقام مباراة الأهلي ضد الإتحاد السكندري في نفس الجولة في اليوم التالي 14 من الشهر نفسه.