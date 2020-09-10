لاعب بايرن ميونخ ينضم إلى الدوري الهولندي على سبيل الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة - قال نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إنه سمح مهاجمه الشاب أوليفر باتيستا ماير /19 عاما/ بالانتقال إلى صفوف هيرينفين الهولندي على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط للحصول على فرصة جيدة للمشاركة في المباريات.
وكان باتيستا ماير التحق بنادي بايرن في 2016 قادما من كايزرسلاوترن الألماني وتم تصعيده لقائمة الفريق الأول في بايرن الموسم الماضي.
وخاض باتيستا ماير 18 مباراة لفريق بايرن للشباب (تحت 23 عاما) في الموسم الماضي وسجل أربعة أهداف مع الفريق في دوري الدرجة الثالثة.
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