نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون راحة.. الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد ٥٢ نقطة.

وشهدت مباراة سموحة العديد من الأخطاء الدفاعية القاتلة والتي تسببت في عودة الفريق السكندري في اللقاء بعد أن كان الفارس الأبيض متقدما بثلاثة أهداف لهدف.

ودفع باتريس كارتيرون المدير الفني ببعض اللاعبين الشباب في مقدمتهم أسامة فيصل في خط الهجوم، وإمام عاشور في الجبهة اليمنى.