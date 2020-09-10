

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 10:58 مساءً - 10 سبتمبر، 2020 الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي خسر أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة الرابعة بين الفريقين في منافسات نهائي دوري السوبر للمحترفين، الذي يقام بنظام «best of 5».

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وشهدت محاولات عديدة من اللاعبين إلا أن الفريق واجه سوء توفيق في العديد من الهجمات، في الوقت الذي احتسب فيه طاقم التحكيم قرارات مثيرة للجدل بشكل كبير، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة ٨١-٧٢.

وبهذه النتيجة خسر الفريق المنافسة على لقب البطولة واكتفى بالميدالية الفضية. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى «رجال سلة الأهلي» يخسر المباراة الرابعة بنهائي دوري السوبر

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