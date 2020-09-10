دوت الخليج -

سان جيرمان يستهل حملته بالسقوط أمام لانس

تلقى باريس سان جيرمان لطمة قوية في بداية رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالهزيمة أمام مضيفه لانس صفر -1 يوم الخميس في ختام مباريات المرحلة الثانية من المسابقة. سان جيرمان يستهل حملته بالسقوط أمام لانستلقى باريس سان جيرمان لطمة قوية في بداية رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالهزيمة أمام مضيفه لانس صفر -1 يوم الخميس في ختام مباريات المرحلة الثانية من المسابقة. وكانت مباراة سان جيرمان في المرحلة الأولى من المسابقة تأجلت بعد وصول الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا والذي خسره أمام بايرن ميونخ الألماني. وسقط سان جيرمان اليوم أمام مضيفه لانس بهدف نظيف سجله المهاجم الكاميروني الشاب إجناتيوس جانجو في الدقيقة 57 بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سان جيرمان يستهل حملته بالسقوط أمام لانس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.