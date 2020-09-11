الدوري الفرنسي .. لانس يهزم باريس سان جيرمان في الجولة الأولى

فاجأ فريق لانس مضيفه باريس سان جيرمان ب هزيمة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي. وسجّل الكاميروني إجناتيوس جاناجو هدف لانس الوحيد في الدقيقة 57 من عمر المباراة. ليحصد لانس أول 3 نقاط في مشواره بالدوري الفرنسي، فيما ظل رصيد باريس سان جيرمان خاليا مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده. وشهدت المباراة تشكيلا اضطراريًا من توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، الذي افتقد لخدمات: نيمار، كيليان مبابي، كيلور نافاس، آنخل دي ماريا، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي، بسبب إصابتهم جميعا بفيروس كورونا.

وتعد هذه هي المباراة الأولى لفريق باريس سان جيرمان في مسابقة الدوري، حيث أجلت رابطة الدوري الفرنسي مواجهتي العملاق الباريسي أمام ميتز ولانس، لمشاركته في دوري أبطال أوروبا.



كانت رابطة الدوري الفرنسي منحت لقب الدوري لفريق باريس سان جيرمان الموسم الماضي، بعد تعثر استكمال المسابقة، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

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