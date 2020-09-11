ملوك السلة .. الاتحاد يحقق لقب دورى السوبر للمرة الـ 15

حقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دورى سوبر السلة بعد الفوز علي الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.
وبهذا الفوز يعود الاتحاد السكندري لمنصات التتويج مرة أخرى بعد غياب دام 10 سنوات منذ آخر تتويج كما توج باللقب ال15 في تاريخه ليكون أكثر الفرق تتويجا باللقب ثم يأتى الزمالك خلفه برصيد 13 بطولة.
ويعد لقب دوري السوبر هو اللقب الرابع للاتحاد السكندري هذا الموسم بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط وكأس مصر.
وانتهت أحداث الفترة الأولي بتقدم فريق الاتحاد السكندري علي النادي الأهلي بنتيجة 23-17 ، بينما انتهت الفترة الثانية بتقدم الاتحاد 51- 32 واستمر التقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 67-47، وكان يحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم لمعادلة النتيجة والاحتكام إلى مباراة فاصلة.
وفاز سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة 101/94 في المباراة الأولى، بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية 76/65، قبل أن يعود الاتحاد ويحقق الفوز في الجولة الثالثة بنتيجة 71/68، وفي حال فوز الأهلي على الاتحاد السكندرى فى مباراة اليوم، كان سيتعادل الفريقان ويتم اللجوء إلى مباراة لحسم البطل.
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