تركي آل الشيخ يتغزل فى الأهلى بسبب مؤمن زكريا

أشاد المستشار تركي آل الشيخ بالاستقبال الرائع من قبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لـ مؤمن زكريا نجم الفريق اليوم بملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة . ونشر تركي آل الشيخ صورة تواجد مؤمن زكريا وسط لاعبي الأهلى واحتفالهم به عبر موقعه الرسمي فيس بوك كاتبا : " هنا فقط عائله الأهلي الكبيره " .

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