5 أرقام في تتويج الاتحاد السكندري بـ لقب دورى سوبر السلة

حقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دورى سوبر السلة بعد الفوز علي الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات البطولة.

ووصل الاتحاد السكندري لـ 5 أرقام فريدة بتتويجه اليوم:

- يعود الاتحاد السكندري لمنصات التتويج مرة أخرى بعد غياب دام 10 سنوات منذ آخر تتويج بـ لقب دورى سوبر السلة .

- ويعد لقب دوري السوبر هو اللقب الرابع للاتحاد السكندري هذا الموسم حيث فاز بالبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط وكأس مصر.

- توج الاتحاد السكندري اليوم باللقب ال15 في تاريخه ليكون أكثر الفرق تتويجا باللقب ثم يأتى الزمالك خلفه برصيد 13 بطولة .

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-وتأهل الاتحاد السكندري إلى منافسات بطولة إفريقيا للأندية لموسم 2020- 2021.

وانتهت أحداث الفترة الأولي بتقدم فريق الاتحاد السكندري علي النادي الأهلي بنتيجة 23-17 ، بينما انتهت الفترة الثانية بتقدم الاتحاد 51- 32 واستمر التقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 67-47، وكان يحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم لمعادلة النتيجة والاحتكام إلى مباراة فاصلة.